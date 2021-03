NOTA DE ESCLARECIMENTO: CÂMARA DE VEREADORES DE TOBIAS BARRETO

A Câmara Municipal de Tobias Barreto vem esclarecer uma matéria que está circulando nas redes sociais e em alguns portais de notícias do estado de Sergipe, a respeito de um convênio firmado pela Câmara de Vereadores de Tobias Barreto com a rádio comunitária Tobias Barreto FM no ano de 2020.

Salientamos que o convênio entre a rádio Tobias Barreto FM e a Câmara de Vereadores foi firmado com a finalidade de transmissão do programa Rádio Câmara, para divulgação das ações dos vereadores no exercício da função, que ocorria todas as terças e quintas-feiras das 17h às 19h, durante os meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro, como sempre, dentro da legalidade.

Vale ressaltar que outras rádios comunitárias no estado de SERGIPE tem convênios firmados com Câmaras e Prefeituras com o mesmo objetivo.

Aproveitamos o ensejo para informar que nessa nova gestão eleita para o Bienio 2021/2022, através do Presidente Gal de Filó, foi firmado um contrato com a emissora Clube FM, com a mesma finalidade, cujas transmissões ocorrem todas as terças e quintas-feiras das 14h às 15:30h.

Todos podem conferir o referido convênio ou qualquer outro no Portal da Transparência, disponibilizado no site da Câmara, que tem o dever de publicar todos os atos administrativos da egrégia casa legislativa.

Att. Marcio Verlan – Assessor de Comunicação