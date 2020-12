NOTA PÚBLICA DO 11° BATALHÃO DA PMSE

Comunicamos a população dos municípios de Tobias Barreto, Poço Verde, Itabaianinha, Tomar do Geru e Cristinápolis que a partir desta sexta-feira, 18 de dezembro, passa a vigorar as novas medidas de prevenção ao contágio do Covid-19, divulgadas pelo governo do estado de Sergipe no último dia 15.

Tais medidas incluem:

– funcionamento de bares e restaurante apenas com 50% da sua capacidade.

– Lotação máxima de 100 pessoas para eventos em ambientes fechados.

– Lotação máxima de 150 pessoas para eventos em ambientes abertos.

Estas medidas irão até 09 de janeiro.

*Lembrando que os eventos devem ser previamente autorizados e também cumprirem todas outras medidas sanitárias em vigor.

Quaisquer informações procurar a sede do 11° Batalhão, durante o expediente administrativo das 08 às 13 horas.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE