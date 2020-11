Nova cúpula do Ministério Público sergipano empossa, Dr Paulo José, na diretoria da Instituição.

Na data de hoje, 30.11, tomou posse como assessor e diretor do Ministério Público sergipano, o promotor de justiça, Dr Paulo José.

A reunião de posse foi no gabinete do Procurador Geral de justiça, Dr Manoel Machado junto com a atual cúpula do Ministério Público, Dr Nilzir Soares, chefe de gabinete e Dr Etelio Padro, secretário geral do MP.

Segundo, Dr Paulo José, foi uma honra ser convidado para honrosa missão de participar da Administração Superior do Ministério Público junto com amigos valorosos.

Dr Paulo José ainda continuará como titular da 2. Promotoria de Tobias Barreto, promotor eleitoral e promotor substituto da 1a promotoria .

