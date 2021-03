NOVAS MEDIDAS: Prefeitura segue medidas de restrição orientadas pelo governo de estado

A Prefeitura de Tobias Barreto vai seguir as orientações do Governo de Sergipe em relação às novas medidas de restrição anunciadas na última quinta-feira, 11.

As medidas seguem até o dia 21 de março e englobam o comércio e atividades religiosas, além de manter as medidas de prevenção já anunciadas para combater a disseminação do coronavírus.

Atividades religiosas Independente do credo ou rito, os templos, igrejas e demais espaços religiosos poderão funcionar até 18h, respeitada a limitação máxima de 30% do estabelecimento, com exceção dos dias 20 e 21 de março (sem funcionamento). As academias de ginástica terão redução da ocupação máxima de clientes, de 50% para 30% e poderão funcionar apenas durante os dias de semana, das 5h às 22h.

Comércio Barbearias, salões de beleza e de higiene pessoal poderão funcionar com 30% de capacidade de segunda a sexta-feira, entre 5h e 22h. Restaurantes, bares e similares.

Direto da redação