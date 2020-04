NOVIDADE: CRLV DE VEÍCULO DE SERGIPE JÁ PODE SER IMPRESSO EM CASA

Proprietários de veículos de Sergipe que efetuaram o licenciamento anual 2020 podem obter a versão digital do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, o CRLVe, bem como imprimi-lo em casa.

Os dois documentos possuem validade jurídica devido a um código QRCode que pode ser lido durante fiscalização. As opções facilitam o acesso do proprietário ao documento de porte obrigatório, em um momento em que o atendimento nas unidades do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE) está reduzido.

Para obter uma das versões do CRLVe, o proprietário precisa realizar o download do aplicativo “Carteira Digital de Trânsito (CDT)”, que está disponível para Android e iOS. Após baixado, é necessário fazer o cadastro de usuário no próprio aplicativo e adicionar o CRLV Digital, informando alguns dados e seguindo o passo a passo do aplicativo disponibilizado pelo Denatran. Depois de efetuado todos os passos, será possível acessar o CRLVe bem como baixar o arquivo em uma versão .pdf, que poderá ser impressa.

É possível também imprimir o documento através do Portal de Serviços do Denatran – portalservicos.denatran.serpro.gov.br. Para isso, é necessário clicar na opção “Meus Veículos”, sendo direcionado para uma página de criação de conta de acesso única do Governo. Após retornar ao Portal de Serviços, selecionar no menu esquerdo a opção “CRLV Digital > Baixar CRLV”.

Dúvidas sobre o cadastro ou acesso poderão ser tiradas no endereço https://servicos.serpro.gov.br/carteira-digital/#duvidas-sugestoes.