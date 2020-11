O Portal Tobiense lamenta profundamente a morte do ex-governador de Sergipe, João Alves Filho. Um grande homem, com feitos ainda maiores, que pensou em Sergipe com amor, vontade e determinação. Muito do que temos em nosso estado “foi João que fez”. Aqui em Tobias Barreto obras que lembramos até hoje a exemplo da Barragem do Jabeberi. Vá em paz grande líder.