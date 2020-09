Obras da Nova Rodovia que liga Tobias Barreto a Riachão do Dantas são retomadas

Tweet no Twitter

Desde o inicio dessa semana, o governador do Estado Belivaldo Chagas, determinou através do programa Pró-Rodovia a retomada das obras da nova rodovia SE-170 que liga o município de Tobias Barreto à Riachão do Dantas, cerca de 32 Km.

Para este trecho devem ser investidos R$ 32.607.450,63. Os trabalhos são realizados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), com execução do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER). A empresa contratada montou a usina de asfalto que vai dar suporte à obra que irá garantir segurança e conforto aos moradores e turistas, além de facilitar os serviços e escoamento de produtos na região.

Durante a ordem de serviço, Belivaldo discutiu a situação atual das rodovias do Estado. Segundo o governador, Sergipe tem cerca de 500 km de rodovias que estão precisando de reconstrução e para insto será investido mais de R$ 200 milhões de reais na recuperação de rodovias.

“Vamos começar a reconstruir as nossas rodovias que estão em sua maioria em situação de miséria. Nós temos hoje cerca de 500 km que precisam de reconstrução imediata. Inicialmente começaremos a reconstrução da Rodovia que liga o município de Tobias Barreto a Riachão do Dantas e assim sucessivamente” explicou Belivaldo.

Direto da redação