OPOSIÇÃO Dilson de Agripino e César Prado são escolhidos pelo Cidadania, PSD, PSB e PT

Em convenções realizadas no dia 12 de setembro, os diretórios de Tobias Barreto do Cidadania e PSD homologaram a escolha de Dilson de Agripino e César Prado para disputar as eleições de novembro deste ano, recebendo ainda o apoio oficial dos partidos PT e PSB.

A escolha, aclamada por unanimidade dos membros do partido, recebeu o apoio de diversas lideranças dos dois partidos, como o Senador Alessandro Vieira (Cidadania) e o Deputado Federal Fábio Mitidieri (PSD). Além disso, o apoio dos partidos que irão compor a coligação, como o Senador Rogério Carvalho (PT), o ex-senador Valadares e do ex-Deputado Federal Valadares Filho, ambos do PSB.

O evento, que ocorreu de forma limitada devido à pandemia do novo coronavírus, ocorreu durante todo o dia e finalizou com um ato ao vivo transmitido pelas redes sociais.

O ex-prefeito Toinho Nery, a ex-prefeita Marly Barreto participaram evento.