PM COMEMORA A MARCA DE 12 MESES SEM HOMICÍDIOS DOLOSOS EM TOBIAS BARRETO

Nesta quinta-feira, 19 de março de 2020, a cidade de Tobias Barreto, com cerca de 52 mil habitantes, chega à marca de um ano sem ocorrências de homicídio doloso.

São exatos 12 meses desde o último assassinato, que ocorreu numa estrada vicinal de terra, na divisa de Sergipe com a Bahia e que vitimou um homem envolvido com o tráfico de drogas. No contexto desse crime, as Policias Militar e Civil agiram rápido e dois suspeitos foram presos, enquanto outro envolvido morreu ao confrontar com os agentes da lei.

Essa não é a primeira vez em que o município alcança uma marca significativa em questão de segurança pública. No ano de 2018, por exemplo, o município chegou a um ano e oito meses sem homicídios por arma de fogo. E, desde 2017, após grandes investimentos da Secretaria de Segurança Pública e do Comando da Polícia Militar, nas figuras do Secretário João Eloi e do Coronel Marcony Cabral, respectivamente, que a cidade vem se destacando no cenario estadual em termos de redução de crimes, sejam eles de pequena ou de grande relevância, como furtos ou homicídios.

Conforme o Tenente Coronel Alexsandro Ribeiro, pelo ao menos dois grandes investimentos logo fizeram efeito. Um deles, foi a criação do 11° Batalhão, estabelecido na sede municipal desde o final de 2016, e que trouxe o aumento do efetivo e de viaturas nas ruas da cidade, além de lançar mão de outras estratégias como Proerd, projetos de Polícia Comunitária e Núcleo de Inteligência. O outro, foi a elevação da Delegacia da cidade para o patamar de Delegacia Regional de Polícia Civil.

Em sua declaração, o Comandante do 11° Batalhão, disse estar feliz por fazer parte desse marco histórico e enalteceu o valor fo olhar favorecedor dos dirigentes máximos da SSP e da PMSE em relação à Tobias Barreto e região circunvizinha.

Hoje o 11° BPM tem o Tenente Coronel Alexsandro Ribeiro no seu comando e a Delegacia Regional tem o Delegado Fábio Alan na Coordenação. Ambos, trabalham de forma integrada e possuem material humano altamente capacitado e disposto a enfrentar o crime.

Em pronunciamentos recentes, o Delegado Regional apontou o combate ao tráfico de drogas e aos crimes de pistolagem como a premissa dos trabalhos da Segurança Pública nesse período em os índices criminais despencaram em Tobias Barreto.

De fato, essa é mais uma marca da qual a sociedade tobiense tem orgulho de ostentar. Sociedade está, que tem reconhecido o trabalho dos bravos e heróicos Policiais, através da emissão da opinião pública nas rádios, nas menções elogiosas e nos apertos de mãos nas ruas.

Polícia Militar do Estado de Sergipe, 185 anos. Nosso compromisso é a segurança.

Fonte: Assessoria de Comunicação do 11° Batalhão da PMSE.