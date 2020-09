Pré-candidata a vice-prefeita de Poço Verde morre de infarto a caminho da Convenção

A pré-candidata a vice-prefeita de Poço Verde, Dona Elza, que integrava a chapa encabeçada pelo prefeito Iggor Oliveira, morreu nesta quarta-feira vítima de infarto fulminante.

Ela morreu a caminho do local em que foi realizada a convenção partidária. Ela seria confirmada candidata a vice-prefeita nesta quarta-feira. Dona Elza, como era conhecida no município, deixa o marido e três filhos.

O prefeito Iggor Oliveira concorre à reeleição em um grupo liderado pelo PSD. A chapa é comandado pelo grupo do ex-prefeito e ex-deputado estadual Everaldo de Oliveira.

O prefeito lamentou a morte da pré-candidata a vice-prefeita e garantiu honrar a memória da líder política.

“Meu coração, neste momento, está dilacerado. Quando definimos o nome de Dona Elza, recentemente, senti como se tivesse encontrado uma paz, um sentimento de uma mãe me ajudando a cuidar do nosso povo. Hoje, passei momentos com ela que nunca esquecerei e vi no seu semblante o brilho de quem estava radiante com as mensagens de apoio e incentivo que estava recebendo”, escreve Iggor Oliveira, que prestou solidariedade aos familiares de Dona Elza.

“Peço a Deus que a ilumine, fortalecendo o meu irmão Evislan, Seu Zeca, Laininha, Binho e todos os familiares. Não consigo imaginar a dor de um dia como esse. Siga em paz Dona Elza, muito obrigado por tudo que a senhora fez e confiou a mim. Honrarei a sua memória!”, conclui.

Por Redação

Foto: Divulgação