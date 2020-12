TOBIAS BARRETO: Prefeitura mantém compromisso com servidor e mantém calendário de pagamento em dia

Em meio ao processo de transição de gestão, a Prefeitura de Tobias Barreto segue honrando seu compromisso com o funcionalismo público, dando início ao pagamento de salários referentes ao mês de novembro.

Para o prefeito Diógenes Almeida, assegurar essa valorização do servidor durante todo mandato foi resultado de organização interna. “Nossa gestão sempre investiu em iniciativas com foco no equilíbrio econômico e financeiro, a fim de manter em dia o salário de servidores e colaboradores. Isso é respeito com nosso povo, além de uma medida que ajuda a aquecer a economia local também”, destacou o gestor.

Confira o calendário de pagamento:

30/11/2020 – Saúde (Efetivos)

Saúde (Comissionados)

Saúde (Contratados) – Recurso Federal

01/12/2020 – Assistência Social (Efetivos)

07/12/2020 – Administração Geral (Efetivos)

08/12/2020 – Educação MDE (Efetivos)

10/12/2020 – Fundeb (Efetivos)

Assistência (Comissionados/Contratados)

Administração Geral (Comissionados/Contratados)

Saúde (Contratados)

