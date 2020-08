AGRICULTURA FAMILIAR Prefeitura da cidade apoia agricultores de pequeno porte

A Secretaria de Agricultura, é responsável por incentivar e apoiar o desenvolvimento da produção e das atividades agropecuárias de Tobias Barreto.

Além disso, auxilia na organização de produtores de pequeno porte , os incentivando à participação na definição de políticas públicas para o meio rural, além de promover campanhas educativas.

As visitas técnicas realizadas pela equipe da Secretaria de Agricultura fomentam expandir a produção de hortaliças para consumo dos pequenos produtores, bem como para o escoamento no comércio local.



As áreas são povoadas com plantios de alface, couve, coentro, pepino, cebolinha e chuchu. E como é de conhecimento de todos, vegetais precisam de atenção devido a suscetibilidade ao ataque de pragas e doenças, o que pode acarretar perda parcial ou total da lavoura.

Sendo assim, com o acompanhamento, as famílias que produzem alimentos na região da Lagoa da Concórdia, terão a oportunidade de ampliar e diversificar seu cultivo, bem como produzir com qualidade, investindo menos e colhendo mais, e não menos importante, munidos de orientações para enfrentar qualquer cenário dentro do âmbito rural.

“Nossa principal missão é o incentivo da agricultura familiar e da produção local. Nosso apoio tem como intuito gerar mais qualidade aos produtos que serão posteriormente consumidos e/ou comercializados pelos produtores”, declarou Virgilio Junior, Secretário Municipal de Agricultura.

Outra inciativa que tem impacto direto na vida do pequeno agricultor local é o Programa de Aragem de Solo, realizada anualmente e que beneficia diretamente o preparo para a produção temporária e/ou permanente. O que comprova que a Prefeitura de Tobias Barreto está atenta as demandas do homem do campo.