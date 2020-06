PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO AVANÇA EM DIÁLOGO COM PROFESSORES

Desde que a atualização do piso salarial dos professores foi aprovada, a Gestão Municipal de Tobias Barreto vem dialogando com a categoria, através do Sintese, a fim de discutirem conjuntamente essa e outras questões de interesse do magistério municipal e da população.

Hoje o secretário de Administração Diógenes Júnior, a secretária de Educação, Graça Barreto, e uma equipe técnica da Gestão Municipal receberam representantes do sindicato, dando continuidade a um encontro ocorrido na semana passada.

A reunião teve o objetivo de definir e propor uma estratégia para o pagamento do piso salarial atualizado da categoria, dentro das possibilidades financeiras do município. A Administração Pública apresentou uma proposta baseada em todos os estudos técnicos, que será analisada em assembleia pelos professores nos próximos dias.