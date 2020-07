PREFEITURA INAUGURA NOVO CARTÃO POSTAL DO MUNICÍPIO PARA A POPULAÇÃO

Mesmo em meio às restrições em virtude da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Prefeitura de Tobias Barreto segue realizando serviços, obras e inaugurações para garantir a prestação de contas à sociedade de como está sendo utilizado o dinheiro público.

Nesta terça-feira, 30, o prefeito Diógenes Almeida fez uma live (transmissão ao vivo) em sua rede social para inaugurar a Lagoa da Porta, um importante espaço de lazer e ponto turístico da cidade. A cerimônia aconteceu de acordo com todas as medidas recomendadas para evitar a proliferação do coronavírus, como uso de máscaras, distanciamento entre os presentes e higienização de mãos com álcool em gel.

“Cada obra que nossa gestão entrega só reforça o compromisso que temos com a população. Não posso negar o quanto estou orgulhoso por termos construído esse legado para a cidade. Agora temos um lugar ideal para reunir a família, amigos, viver a cultura e esporte quando tudo isso passar”, frisou Diógenes Almeida.

Direto da Redação