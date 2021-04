Olá, caro leitor!

Como todos sabem, infelizmente vivemos um tempo sombrio no mundo, e principalmente aqui no Brasil onde a economia vai de mal a pior, os impostos continuam subindo, o preço do combustível e alimentos não param de subir, um tempo muito difícil para todos.

Muitos conseguiram manter o seu emprego, porém muitos perderam, e partiram para soluções empreendedoras. E o nicho que mais cresceu nessa pandemia, que foi o nicho alimentação através do delivery. Mas todos estão tendo sucesso? E eu lhes respondo com firmeza; NÃO! A penas os que sabem lhe dar com as redes sociais.

Presta atenção: Se você quer comer algo e não conhece o estabelecimento, o que você faz? Vai olhar o instagram, e aí decide se pede ou não.

Estou citando esse exemplo por que ele se aplica a todos os nichos de negócios! Se há uma possibilidade da sua empresa continuar a vender ou prestar serviço, mesmo com as portas fechadas e em horário reduzido, você está perdendo tempo se não utiliza as redes sociais da maneira correta. As pessoas precisam saber se o seu produto é agradável, se a sua prestação de serviço é eficaz. E hoje, elas só chegarão a essa conclusão através do instagram do seu negócio, assim como você fez para pedir a sua comida pelo delivery.

Existe uma forma do seu negócio continuar forte nessa pandemia, seja qual for o nicho. E essa forma é utilizar de forma correta as redes sociais. Aplicando as estratégias corretas, o seu engajamento cresce, aumentando a sua chance de obter sucesso em meio há tempos tão conturbados.

Carlos Augusto – Social Media

Me siga no instagram: @carlosaugustosocialmedia

Email-carlosferreiracomunicacao@gmail.com