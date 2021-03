PROGRAMA HORA DA VERDADE, ESCLARECE INFORMAÇÃO SOBRE MORTE DE “TOBIENSE” EM SÃO PAULO

Nos últimos dias, circulou nos meios de imprensa a informação de que uma jovem nascida no município de Tobias Barreto teria sido assassinada por um homem com quem mantinha um relacionamento extraconjugal na cidade de Pirajaí, no interior de São Paulo.

A jovem seria Natália Nascimento Ferreira, de 33 anos, que foi encontrada morta e com um cinto preso ao pescoço. Apesar da crueldade do crime e da veracidade do mesmo, a informação de que a garota seria tobiense foi apurada pelo radialista Gerliano Brito, da Luandê FM, durante o programa Hora da Verdade.

Segundo informações obtidas com exclusividade após contato com o delegado paulista responsável pelo caso, Almir Alves, A MOÇA NÃO TERIA QUALQUER GRAU DE PARENTESCO COM NENHUM CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO. Segundo ele, sua família foi identificada e são todos do Estado de São Paulo.