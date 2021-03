Quina pode pagar R$ 4,5 milhões no sorteio de hoje; saiba como apostar…

Acumulada, a Quina sorteia hoje (8) um prêmio estimado em R$ 4,5 milhões. O concurso de número 5509 será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

No último sorteio, realizado sábado (6), nenhuma aposta acertou as cinco dezenas (20-29-42-58-71). Relacionadas Quina acumula e vai a R$ 4,5 milhões no próximo sorteio; veja números Lotofácil: aposta única leva premiação de R$ 3,2 milhões; veja números Timemania: nenhuma aposta acerta sete dezenas e prêmio vai a R$ 3,5 milhões O concurso 5508 ainda teve 33 apostas que completaram a quadra e ganharam R$ 15.565,32 cada. Outras 3.381 apostas fizeram o terno e embolsaram R$ 228,45 individualmente.

Direto da redação