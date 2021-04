Receita Federal realiza leilão online de iPhones, videogames e até veículos

Ao todo, serão leiloados 92 lotes de produtos apreendidos. Há lotes com lance mínimo de R$ 100

A Superintendência da Receita Federal da 4ª Região Fiscal, responsável pelos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas, organiza, no dia 20 de abril, mais um leilão eletrônico de mercadorias apreendidas.

No total, serão 92 lotes disponíveis dos mais diversos produtos, com arrecadação total prevista em R$ 2 milhões. Interessados podem realizar propostas até as 21h do dia 19 de abril.

O leilão conta com lotes com videogames, smartphones, artigos de informática dos mais variados tipos, equipamentos fotográficos, perfumes e até veículos, podendo serem consultados através do site da Receita. Há lotes com lance mínimo de R$ 100.

Para participar do leilão, as pessoas física e jurídica em dia com os tributos federais devem possuir certificado digital.

As maiores propostas em cada lote irão disputar, os lances numa sala virtual no dia do leilão, conforme regras estipuladas no edital.

Bruna Oliveira

Publicado em 06/04/2021 às 13:49