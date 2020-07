REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DISCUTIU ESTRATÉGIAS PARA APRIMORAR O COMBATE AO COVID19

Tweet no Twitter

Na manhã desta terça feira, 21, várias autoridades compareceram na reunião pública organizada pelo promotor de justiça, dr Paulo José, no intuito de debater e aprimorar o combate ao Covid 19.

Entre as pessoas presentes, a secretaria de saúde , Emanuely Hora que explanou detalhadamente as ações da pasta. Estiveram presentes vereadores da comissão da saúde, Elisangela Campos, Magno Araújo e Ronildo Rodrigues além do diretor da CTTU, polícia militar entre outras autoridades.

A reunião aconteceu em um clima apolítico e amistoso com sugestões acatadas, prontamente pela secretária de saúde .

Ficou acertado uma maior fiscalização por 10 dias no comércio em geral, criação de barreiras sanitárias, fechamento de praças e pontos de aglomeração a exemplo da Lagoa da porta, também pelo prazo de 10 dias.

Ainda ficou esclarecido que apenas uma pequena parte dos valores recebidos pelo município é de destinação da saúde e da assistência social no combate ao Covid 19, o restante é destinado a compensação de perdas tributárias para tanto comprometeu se o município em 48h aprimorar tais dados no portal da transparência.

De acordo com o promotor a reunião de hoje provou que se todos se unirem sem disputas políticas desnecessárias quem ganha é a população com mais efetividade de seus representantes e gestores como de fato ocorreu nessa produtiva audiência.