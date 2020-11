Rita de Manoel de Rosinha e sua misteriosa função no gabinete do senador Rogério

A candidata a vice na chapa com Vanda de Dr. Júlio (PODE), a Rita de Manoel de Rosinha, é lotada no gabinete de apoio do senador Rogério Carvalho do PT.

Ela teve que se afastar da sua função para se candidatar a uma vaga de vice na eleição deste ano em Porto da Folha.

No entanto, há um mistério que recai sobre sua função neste gabinete parlamentar.

Rita de Manoel de Rosinha é costureira e reside em Porto da Folha. Assim sendo, para exercer alguma atividade laboral, teria que se deslocar para a capital sergipana.

O que sabe até então é que a mulher do ex-prefeito de Porto da Folha sequer circulou pelo gabinete de apoio de Rogério Carvalho.

Estaria Rita numa posição de servidora fantasma?

Além da remuneração bruta de R$ 2.249,07, a comissionada também recebia R$ 982,28 de vale alimentação.

Uma denúncia foi encaminhada ao Ministério Público Federal para investigar as atividades desenvolvidas por Rita no gabinete do senador Rogério.