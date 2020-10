Robinho está disposto a receber R$ 10,00 por mês, até o fim do ano, para voltar para o Santos

O Santos havia desistido de contratar Robinho por conta da sua situação financeira, mas o presidente do Santos ouviu da representante do jogador que ele está disposto a receber R$ 10,00 por mês até o fim de 2020, num contrato de dois anos. O valor, então, seria alterado no início de 2021, onde receberia 60% em janeiro e fevereiro, e integralmente a partir de março. A informação é do blog do Ademir Quintino.

Robinho está livre no mercado desde a saída do Istanbul Basaksehir, da Turquia, no meio do ano.

Por: Brenno Pinheiro