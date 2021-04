Rodrigo Valadares apresenta Moção de Protesto contra a Uber

“Pelo fechamento do escritório da Uber em Aracaju e pelo descaso com que trata os seus motoristas”. Com essa declaração, o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB), apresentou na Casa Legislativa de Sergipe uma Moção de Repúdio.

De acordo com a propositura apresentada, a Uber do Brasil Tecnologia LTDA (empresa que faz transporte privado de passageiros), fechou o escritório no município de Aracaju para furta-se do diálogo com os motoristas do município de Aracaju.

A moção foi votada na Sessão Extraordinária Mista de hoje (7), e teve votação unânime dos deputados.

Foto: Joel Luiz