SALÁRIOS ATRASADOS: Ministério Público abre procedimento para apurar eventuais irregularidades do ex gestor e dos ex secretários

Ministério Público abre procedimento para apurar eventuais irregularidades do ex gestor e dos ex secretários da administração anterior, os quais serão notificados, assim como solicitou explicação com saldos e extratos da atual gestão no intuito de resolver à questão do pagamento de salários do mês de dezembro de 2020.

Segundo o promotor de justiça, Dr Paulo José, informações extra oficiais dão conta que muitos servidores ficaram sem receber o salário de dezembro de 2020.

O promotor recebeu recentemente todos os sindicatos os quais ficaram de aguardar uma reunião com o atual gestor para maiores explicações na presente semana.

Dr Paulo José também se reuniu com o prefeito, procurador geral e secretário de administração que informaram que ainda estavam finalizando relatório para entregar o Ministério Público.

As informações com o extrato de contas detalhadas serão fundamentais para estabelecer responsabilidades e programar o pagamento de todos os servidores. Todos os servidores têm o direito de receber seus vencimentos, finaliza Dr Paulo José.

Direto da redação