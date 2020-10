São Paulo vence Palmeiras pela primeira vez no Allianz Parque

O São Paulo conseguiu ontem (10) vencer a primeira partida na história do Allianz Parque ao bater o Palmeiras por 2 a 0, com gols de Reinaldo e Vitor Bueno, em duelo da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Fernando Diniz quebrou o tabu, abriu vantagem para o rival na tabela do campeonato, segue no G4 e ainda coloca pressão em Vanderlei Luxemburgo, bastante contestado pela torcida alviverde.

O triunfo, além de histórico, é muito importante para o São Paulo, que chega aos 26 pontos e continua marcando o líder Atlético-MG. Já o Palmeiras, que na última rodada havia perdido pela primeira vez após 20 partidas, continua estacionado com 22, na quinta posição e pode cair com o complemento da rodada.

O São Paulo foi vencer o primeiro jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque depois de dez confrontos. É verdade que no Paulistão do ano passado os times empataram, mas a festa foi tricolor com o triunfo nos pênaltis naquela semifinal. Mas além deste empate, eram apenas oito derrotas, com quatro gols marcados e 24 sofridos. O Tricolor não vencia o Verdão, contando todos os estádios, desde 2017 eram quatro empates e seis derrotas.

Por: Brenno Pinheiro