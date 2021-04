Sargento da PM morre após complicações por COVID-19

O terceiro sargento Manoel Messias dos Anjos, o sargento Santos, 58 anos, teve seu quadro clínico agravado por causa de complicações da Covid-19, não resistiu e faleceu na madrugada de hoje (03).

Conhecido pelo seu constante bom humor e por ser amante do futebol, tendo participações como jogador no Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, seu time de coração, também atuou como árbitro de futebol.

Na PM de Sergipe, desempenhou funções desde o QCG até diversas unidades da capital e interior do estado. Estava lotado no Batalhão Especial de Segurança Patrimonial (Besp) desde 2016.

A corporação lançou nota de pesar: Foi-se o irmão de farda, fica a saudade, mas a lembrança eterna de um companheiro ativo e bem humorado! Deus o tenha!

Com informações da PM/SE