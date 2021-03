Sem enrolação a dica de hoje é: USE O INBOX do instagram!

Olá, caros leitores! Hoje trago de forma prática uma dica muito, mas muito importante pra você que tem um negócio online! Se você não tem, vai compartilhar esse texto com aquela amiga ou amigo que possui uma loja de roupas no instagram, uma confeitaria, uma loja de acessórios, tudo e todos que querem vender seus produtos através da internet, mais precisamente pelas redes sociais.

Muita gente acha que responder a perguntas, conversar com clientes e seguidores e perder tempo e eu digo que essa informação está completamente errada! O algorítimo do instagram muda constantemente, e podemos constatar que quem usa o inbox vende mais. O foco principal da utilização desta ferramenta é o relacionamento! Quando você cria relacionamento o seu cliente cria confiança em você, sente que não está lidando apenas com uma marca, mas sim com pessoas, e pessoas tendem a sentir empatia por pessoas. Então tratar bem alguem que te perguntou algo mesmo que “bobo” pelo inbox faz toda a diferença. Outra vantagem é que tecnicamente, o instagram entregará ainda mais o seu conteúdo postado no feed se você se usa e interage com pessoas pelas ferramentas: Caixinha de perguntas, enquete entre outras.

Mesmo que você perceba que aquele cliente não te comprar nada, ajude-o, responda com educação e simpatia (que não custa nada a ninguém) faça com que esse cliente se sinta privilegiado! Esse é um hack de engajamento, mas também uma sacada estudada através dos especialistas em neuromarketing que é praticamente impossível que essa pessoa a qual você gerou esse sentimento, não compre de você e prefira seu concorrente. O seu concorrente está interessado em vender, você tem que se interessar em criar relacionamento e vender muito mais!

Tirando uma parte do seu tempo pra se dedicar a isso, ou contratando um social media pra fazer isso por você, seguidores se tornarão clientes, clientes se tornaram fãs, que se tornarão compradores e divulgadores gratuitos do seu empreendimento fazendo assim, você vender muito mais os seus produtos. Então: Abuse do inbox!

Carlos Augusto – Social Media