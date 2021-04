Semana será de tempo nublado com chuvas isoladas em Sergipe

A previsão do Centro de Meteorologia do Estado de Sergipe para essa semana é de tempo nublado com possibilidade de chuvas isoladas em alguns territórios sergipanos.

As imagens de satélite mostram uma linha de instabilidade adentrando o estado de Sergipe pelo Litoral Norte, se prolongando até o Alto Sertão ao longo do Rio São Francisco.

De acordo com o meteorologista da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), Overland Amaral, a precipitação será variada no decorrer dos dias.

“Para esta segunda-feira, 05, a previsão é que tenhamos chuvas mais fortes no Território do Alto Sertão, além do tempo predominantemente nublado durante todo o dia, com precipitações leves ao longo da manhã e tarde em todos os territórios”, explica.

Para a terça-feira, 6, e quarta-feira, 7 espera-se tempo parcialmente nublado, com ocorrência de precipitações leves e distribuídas durante a madrugada, manhã e tarde em pontos do Alto Sertão, Agreste Central, Grande Aracaju, Sul e Centro Sul Sergipanos. Já na quinta-feira, 8, o tempo continuará parcialmente nublado durante todo o dia, porém, sem ocorrência de precipitações com valores consideráveis.

Nos dias seguintes, a previsão é de possibilidade de chuvas mais isoladas e localizadas com baixa intensidade, podendo ocorrer chuvas torrenciais em pontos de alguns territórios.

O Centro de Meteorologia continua monitorando as variações climáticas, podendo emitir avisos de alerta caso necessário.

*Com informações da ASN