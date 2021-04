Sergipe recebe mais de 81 mil doses de vacina contra a Covid-19

O Estado de Sergipe recebeu na tarde desta quinta-feira, 01, uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19. Foram 81.450, sendo 74.200 doses da Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan, enquanto 7.250 foram da Astrazeneca, produzido pela Fiocruz.

De acordo com o 9º informe técnico do Ministério da Saúde, as novas doses estão destinadas à segunda aplicação em idosos e trabalhadores da saúde, bem como a primeira dose das forças de segurança e salvamento que atuam na linha de frente de combate à pandemia.

Na segunda-feira, 08, a Secretaria de Estado da Saúde começará a distribuição das vacinas para os 75 municípios sergipanos.

Com esse novo lote, Sergipe já recebeu 399.680 doses de vacinas em 12 remessas enviadas para a vacinação de grupos prioritários estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunização.

Segundo a enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira, mesmo com as duas doses, é importante que as pessoas continuem usando máscaras e adotando as outras medidas preventivas individuais, como a higienização das mãos com álcool 70 e o distanciamento social.

Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe (SES) – texto na íntegra