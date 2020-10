Sergipe tem mais de 77,7 mil casos do novo coronavírus e 2.045 mortes

Todos os óbitos ocorreram no interior do Estado: homem, 63 anos, morador de Aquidabã, com doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão; homem, 41 anos, de Cristinápolis, com obesidade e osteomielite crônica; mulher, 21 anos, de Ilha das Flores, com imunodeficiência, imunossupressão e doença renal crônica; mulher, 84 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com neoplasia; e homem, 90 anos, de São Domingos, com diabetes e hipertensão.