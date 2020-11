Série A2 do Sergipano começa e Atlético Gloriense é o destaque

A primeira rodada do Campeonato Sergipano da Série A2 chegou ao fim neste domingo (1º) e foi marcada por uma goleada avassaladora do Atlético Gloriense no Guarany por 4 a 0, no grupo A da competição. O jogo aconteceu no sábado (31). Entre as oito partidas, apenas duas terminaram em empate: Barra 1 x 1 Socorrense e Estanciano 1 x 1 Boquinhense.

No sábado (31) aconteceram quatro partidas. Pelo grupo A da competição, o Canindé enfrentou o Força Jovem e perdeu por 1 a 0, gol de Erik, no Estádio Andrezão, em Canindé de São Francisco. Já do Estádio Editon Oliveira saiu o líder do grupo na primeira rodada. Em casa, o Atlético Gloriense aplicou 4 a 0 no Guarany, os gols foram de Cristiano, Rayamerson, Jean e Kiev.

Nesse mesmo dia, no grupo B, o Rosário Central venceu por 2 a 0 o Santa Cruz, no Estádio Rezendão, em Rosário do Catete, com gols de Felipe e Everton. O Amadense visitou o Coritiba no Estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana, e venceu por 2 a 1, gols de Adulan Júnior e Antônio para o time vencedor. Ronald Rodrigues descontou para os donos da casa.

No domingo (1º), pelo grupo C, o Barra empatou com o Socorrense, no Estádio João Cruz, na Barra dos Coqueiros, os gols foram de Felipe para os donos da casa e Lucas para o time de Nossa Senhora do Socorro. No outro jogo pelo mesmo grupo, o Socorro visitou o Maruinense no Estádio Fernando França, em Carmópolis, e venceu por 2 a 1, com gols de Rael e Gabriel para o Socorro e Gustavo para os donos da casa.

Fechando a rodada, pelo grupo D, o Olímpico venceu fora de casa o Independente, com gol de Eduardo na partida que aconteceu no Estádio Albano Franco, em Simão Dias. E o Estanciano empatou em 1 a 1 com o Boquinhense no Estádio Francão em Estância. O gol dos foram de Luan (Estanciano) e Devid (Boquinhense).

Confira os próximos jogos:

Grupo C – quarta-feira (4)

Socorrense x Maruinense – Lelezão – 15h15

Aracaju x Barra – João Cruz – 15h15

Grupo D – quarta-feira (4)

Boquinhense x Independente – Roberto Silva – 15h15

Grupo D – quinta-feira (5)

Sete de Junho x Estanciano – Roberto Silva – 15h15

Grupo A – sábado (7)

Força Jovem x Atlético Gloriense – Editon Oliveira – 15h15

Guarany x Canindé – Editon Oliveira – 19h30

Grupo B – sábado (7)

Amadense x Rosário Central – Francão – 15h15

Santa Cruz x Coritiba – a definir estádio – 15h15