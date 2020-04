SES confirma mais um óbito e 36 novos casos de Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou, mais cedo, o décimo óbito de Covid-19 em Sergipe, um homem de 55 anos, residente em Rosário do Catete.

Agora a noite, confirmou mais um óbito: um idoso de 92 anos, portador de Alzheimer, morador de Aracaju. Ele faleceu em domicílio, no dia 25 desse mês. São 11 óbitos no total.

Foram registrados 36 novos casos da doença. Aracaju aparece com 23 pessoas infectadas: são 10 mulheres com idades variando entre 25 a 83 anos, e 13 homens com idades de 18 a 92 anos. Itabaiana aparece com mais quatro casos: dois homens de 23 e 69 anos, e duas mulheres com 27 e 75 anos.

A Barra dos Coqueiros tem dois novos casos: um homem de 45 anos e uma mulher com 42 anos de idade. São Cristóvão também tem dois casos: mulheres de 23 e 36 anos. E Nossa Senhora do Socorro tem mais um registro: uma mulher de 48 anos.

Canindé de São Francisco com uma criança de seis anos; Areia Branca com um homem de 65; Ribeirópolis com o registro de homem de 75 anos; e Rosário do Catete com um homem de 55 anos (10° óbito no Estado), registram seus primeiro casos.

Até o momento, 45 pessoas já receberam alta e estão curadas. Foram realizados 1.960 testes e 1.749 foram negativados. Estão internados 21 pacientes, sendo nove em leitos de UTI (seis na rede privada e três na rede pública) e 12 em leitos clínicos (sete na rede privada e cinco na rede pública).

Panorama Covid-19 em SE

Confirmados: 211

Aracaju: 138

Estância: 14

Itabaiana: 10

Itabaianinha: 07

N Sra do Socorro: 07

São Cristóvão: 06

Simão Dias: 04

N Sra da Glória: 03

Barra dos Coqueiros: 03

Lagarto: 02

Propriá: 02

Pacatuba: 02

Itaporanga D’Ajuda: 02

Porto da Folha: 02

Capela: 01

Canindé de São Francisco: 01

Areia Branca: 01

Ribeirópolis: 01

Rosário do Catete: 01

Tomar do Geru: 01

Indiaroba: 01

Maruim: 01

Cristinápolis: 01

Negativados: 1.749

Receberam alta: 45

Óbitos: 11

Aracaju: 07

Simão Dias: 01

Itabaianinha: 01

Rosário do Catete: 01

Itaporanga D’Ajuda: 01

Fonte: SES