Show do Antônio Carlos: Astróloga e radialista Zora Yonara morre aos 91 anos

A Astrologia surgiu por acaso, quando ela teve de substituir um astrólogo que faltou ao trabalho na Rádio Globo, e o radialista Mário Luiz pediu para ela ler no ar o horóscopo que o estudioso tinha feito. Zora foi até a Itália, o Egito e outros países atrás de conhecimento, livros e formação sobre os astros.

A astróloga e radialista Creusa Gramacho Carosella, mais conhecida como Zora Yonara, morreu na tarde desta sexta-feira (11), no Hospital Copa D’or, no Rio de Janeiro. Aos 91 anos, ela foi vítima de uma pneumonia, depois de passar 10 dias internada. As informações são do portal G1.