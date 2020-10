SISTEMA ATALAIA ENCERRA ATIVIDADES DA CBN E ANUNCIA A CHEGADA DA RÁDIO CNN ARACAJU

O Sistema Atalaia de Comunicação emitiu um comunicado que confirma a implantação em Aracaju (SE) da Rede Transamérica em um de seus canais em FM. A estreia está prevista para 16 de novembro e a chegada da rede paulista acontecerá no lugar da CBN FM 90.5, emissora jornalística que está no ar no canal desde novembro de 2017. Segundo informações do grupo sergipano, a futura Transamérica FM 90.5 também integrará a rede CNN Rádio, projeto fruto da parceria firmada entre a Transamérica e a CNN Brasil.

Segundo o comunicado da Atalaia, haverá um período de transição para a Transamérica, entre 1º de outubro e 15 de novembro, fase que contará com uma grade musical já no formato da rede paulista e chamadas de expectativa. E, a partir do dia 16 de novembro, a 90.5 FM de Aracaju passará a integrar a Rede Transamérica e, consequentemente, o projeto CNN Radio.

A futura Transamérica de Aracaju seguirá o formato que também será adotado para as demais FMs da rede: transmitirá os programas jornalísticos da CNN Radio, nas janelas das 06h às 12h00 e das 18h00 às 19h00. E, nas demais faixas, estará ligada ao conteúdo gerado pela Transamérica.

O Sistema Atalaia de Comunicação é um grupo estadual afiliado à TV Record e que conta com outros veículos de comunicação, como a NovaBrasil FM 93.5 de Aracaju (de formato adulto-contemporâneo/nacional). A 90.5 FM é fruto do processo de migração AM-FM da antiga e tradicional Rádio Atalaia. Desde a sua estreia em FM a estação opera como integrante da Rede CBN.

