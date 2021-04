STF: decisão de Barroso em abrir CPI da Covid gera mal-estar e divide ministros

Além de irritar o Palácio do Planalto, a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, que mandou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), abrir a “CPI da Covid”, provocou mal-estar em uma ala do Supremo Tribunal Federal (STF).

Mesmo assim, integrantes do STF e da Procuradoria-Geral da República avaliam que é provável que a liminar do ministro seja mantida pelo plenário.

No entanto, há quem questione a conveniência de abrir os trabalhos de uma comissão em plena pandemia.

A decisão de Barroso contrariou uma ala da Corte, que avalia que o ideal seria submeter o tema desde o início ao plenário.