STF determina: estados e municípios podem proibir cultos e missas na pandemia

Com isso, na prática, o plenário da corte derruba a decisão do ministro Kassio Nunes Marques que liberava missas e cultos e afirmava que o veto de governadores e prefeitos a esses eventos era inconstitucional.

O STF manteve por 9 votos a 2 a decisão do ministro Gilmar Mendes de permitir que estados e municípios proíbam a realização de celebrações religiosas presenciais como forma de conter o avanço da pandemia da Covid-19.

Kassio afirmou que o vírus se espalha em bares e festas e que as celebrações religiosas não são culpadas pelo alastramento da Covid-19.

Alexandre de Moraes defendeu a constitucionalidade do fechamento das igrejas e templos como medida excepcional e disse que o “Estado não se mete na fé e a fé não se mete no Estado”.

Fachin, por sua vez, aproveitou o voto para mandar recados ao presidente Jair Bolsonaro.

“Inconstitucional não é o decreto que na prática limita-se a reconhecer a gravidade da situação. Inconstitucional é não promover meios para que as pessoas fiquem em casa, com o respeito ao mínimo existencial. Inconstitucional é recusar as vacinas que teriam evitado o colapso de hoje“, disse.

Barroso foi na mesma linha e disse: “Ciência e medicina são, nesse caso particular, a salvação. O espírito, ao menos nessa dimensão da vida, não existe onde não haja corpo. Salvar vidas é nossa prioridade”.

Já Rosa Weber afirmou que decretos que vetam os cultos e missas são aceitáveis, pois “Não é possível brincar de faz de conta em momento de tamanha gravidade.”

Cármen Lúcia afirmou que a religião é “forma de vida e não se empenha na morte“. “E essa pandemia mostra isso, essa doença mata“, afirmou.

Lewandowski afirmou que “não há como deixar de optar pela prevalência do direito à vida, à saúde e à segurança sobre a liberdade de culto, de maneira a admitir que ela seja pontual e temporariamente limitada“.

Marco Aurélio disse que não há a necessidade de abertura de templos e igrejas. “Se queremos rezar, rezemos em casa”, sugeriu.

Último a votar, Luiz Fux afirmou que estudos apontam locais fechados em que pessoas conversam e socializam por longo período como não recomendáveis nesse momento da pandemia e citou que eventos religiosos estão incluídos nessa lista.

“A fé não é cega, presta deferência à ciência. É momento de deferência à ciência.“

O voto de Gilmar foi marcado por críticas às sustentações orais aos chefes da AGU, André Mendonça, e da PGR, Augusto Aras.

No caso de Mendonça, o ministro afirmou que ele parecia ter chegado de uma viagem a Marte por ter citado lotações no transporte público como se não tivesse nenhuma responsabilidade sobre o tema.

Com informações da Folha de S.Paulo