URGENTE – SUSPEITA DE ASSASSINATO POR MOTIVAÇÕES POLÍTICAS ASSOMBRA POPULAÇÃO DE SÁTIRO DIAS, NO NORDESTE BAIANO.

SÁTIRO DIAS – Três meses após o assassinato de André Santos de Souza, ocorrido em 21/06/2020, no município de Acajutiba, localizado a 182 km de Salvador, cujas investigações apontam o prefeito Alex Freitas/PMDB como o principal suspeito de ser o mandante do crime – já que o morador era conhecido por fazer críticas à gestão municipal e relatava constantes ameaças de morte – outro homicídio com suspeitas de motivações políticas, ocorreu, desta vez, no município de Sátiro Dias, localizado a 78 km de Acajutiba e 205 km de Salvador.

O crime ocorreu na manhã deste sábado (26/09) no Povoado Mimoso, município de Sátiro Dias, quando dois homens entraram num bar e atiraram várias vezes contra o proprietário Genivaldo dos Santos Silva, que morreu ainda no local devido aos ferimentos de bala. Os criminosos fugiram do local sem levar nada.

Genivaldo era conhecido por fazer frequentes críticas à gestão do prefeito de Sátiro Dias, Marivaldo Alves/DEM, tanto em suas redes sociais quanto em conversas e discussões com amigos e conhecidos. Muitos moradores acreditam que o crime possua motivação política já que Genivaldo não possuía inimigos e, até o momento desta reportagem, não foi relatado que nenhum pertence da vítima tenha sido levado pelos criminosos, podendo configurar, neste caso, crime de execução. A notícia do assassinato espalhou-se rapidamente pelo município e deixou muita gente assustada e receosa de tecer comentários sobre a política local.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o crime e a expectativa da população local é que o caso seja desvendado o mais breve possível e o Ministério Público ofereça denúncia contra os responsáveis pelo crime bárbaro que chocou a pequena cidade.