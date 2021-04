Suspeito de tráfico internacional de drogas é preso pela Polícia Federal

As ações de combate às drogas da Polícia Federal se intensificaram durante o período de pandemia. Nem mesmo na Semana Santa a instituição cessou seus trabalhos.

Ao contrário, na manhã de hoje (01), no Porto de Paranaguá, no estado do Paraná, um homem com 42kg de substância com características de cocaína foi preso. Segundo a PF, a substância seria enviada ao exterior, em forma de tabletes, através de contêineres destinados à exportação.

A fiscalização realizada no Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) buscava, exatamente, apreender ilícitos nas cabines dos caminhões que entravam no terminal de cargas.

Além disso, dois acompanhantes de motoristas que tentavam acessar a área portuária de forma indevida tiveram acesso impedido pela PF. Os Motoristas, os acompanhantes e seus veículos ficarão impedidos de prestar serviços ao TCP, pelo prazo determinado pelo órgão.

