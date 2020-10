Tobias Barreto comemora hoje, 23 de outubro, 111 anos de Emancipação Política

Nesta sexta-feira 23/10, a cidade Tobias Barreto comemora seus 111 anos de Emancipação Política. A cidade está situada na Região Nordeste do Brasil e Centro-Sul do Estado de Sergipe.

Fundada em 1835, Tobias Barreto está região do Vale do Rio Real, conhecida como a capital dos Bordados.

Para festejar a data comemorativa, a Lira Nossa Senhora Imperatriz dos Campos vai fazer um concerto musical às 8h, em frente a Prefeitura. Haverá ainda o hasteamento das bandeiras, além da presença de autoridades politicas e religiosas. A partir das 19h será realizada uma Missa de Ação de Graças na Igreja Matriz, seguida por diversas apresentações musicais.

Historia

Tobias Barreto surgiu no final do século XVI em um sítio de aproximadamente 40 tarefas, onde apareceu uma imagem de Nossa Senhora. E em homenagem a esta os camponeses construíram uma capelinha e fizeram residências em volta dela formando uma aldeia batizada de Paraíso. A imagem de Nossa Senhora desapareceu por duas vezes sendo encontrada num matagal próximo. Na segunda vez destruíram o matagal e construíram outra capelinha onde hoje fica a Igreja Matriz. Nossa Senhora Imperatriz dos Campos e o novo povoado recebeu o nome Capela de Nossa Senhora dos Campos do Rio Traripe, hoje Rio Real, por estar situado às margens desse rio. Com o tempo se chamou Vila de Campos do Rio Real e o nome do povoado foi simplificando até ser chamado apenas de Campos.

Em 17 de janeiro de 1835, o povoado foi elevado à categoria de vila. Em 1909 foi elevado à categoria de município e pelo Decreto-lei Estadual nº 377 o distrito de Campos passou a denominar-se Tobias Barreto. De acordo com a Cronologia Toponímica: Nossa Senhora de Campos para Campos (lei estadual nº 550, de 23 de outubro de 1909). Campos para Tobias Barreto (decreto nº 377, de 31 de dezembro de 1943).

Geografia

Localiza-se a uma latitude 11º11’02” sul e a uma longitude 37º59’54” oeste, estando a uma altitude de 158 metros. Tobias Barreto situa-se ás margens de uma importante rodovia federal, a BR-349, constituindo-se em um importante entroncamento rodoviário, o que permite a integração da cidade com os maiores centros urbanos da Bahia e consequentemente de Goiás, a cidade fica a 128 km da capital Aracaju e vem se destacando como um dinâmico centro de serviços para a região e por ser a cidade de maior expressão politica e econômica da região é conhecida como a Capital do Vale do Rio Real. A geografia conferiu uma posição privilegiada a cidade de Tobias Barreto em relação as outras cidades do Vale do Rio Real, estando a apenas 30 km de Itabaianinha, 43,9 km de Tomar do Geru, 55 km de Poço Verde , 57 km de Cristinápolis no Estado de Sergipe e a apenas 31,5 km de Itapicuru (Bahia), 43,7 km de Olindina , 40 km de Rio Real (Bahia) e a 65 km de Nova Soure, cidades estas que pertencem ao vizinho Estado da Bahia, dentre outras cidades próximas. Exatamente por causa de sua posição estratégica no Vale do Rio Real, em Tobias Barreto se encontram estabelecidas as sedes de diversos orgãos públicos e de caráter privado estaduais e também federais com competência e atribuição regional, o que a classifica como Centro regional na Hierarquia urbana estadual. Cidade-polo de referência para toda a região do Vale do Rio Real, exercendo também sua função regional através de orgãos como o Escritório Regional da Junta Comercial do Estado,Instituto Nacional do Seguro Social, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial ,Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, 11º BPM, Delegacia Regional de Polícia Civil,Instituto Federal de Sergipe, Presídio Regional, CREAM, Posto Regional do Instituto de Identificação,Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe , Centro de Especialidades Odontologicas, NAT, além de intensa atividade comercial e de serviços que atende as cidades do Vale do Rio Real, o comércio de Tobias Barreto é seguramente o maior da região. Centro comercial em desenvolvimento, atende, inclusive, às cidades do vizinho Estado da Bahia, através de sua feira semanal, com sua área de influência atingindo todo o vale do rio real Sergipano e também o vale do rio real baiano, penetrando pelos municípios baianos vizinhos. O municipio localizado estrategicamente na parte central de sua área de influência alcança uma população que supera os 300 mil habitantes distribuidos em municípios próximos num raio de 50 km, justamente por causa de sua posição privilegiada e sua infraestrutura de polo econômico regional, atendendo entre 14 a 20 municípios nos estados de Sergipe e Bahia e mais de 300 mil habitantes.

Demografia

Sétimo município mais populoso de Sergipe com uma população estimada em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 52.191 habitantes.[4]

Topônimo

Tobias Barreto foi uma homenagem a um ilustre habitante da região de nome Tobias Barreto de Menezes.

Fonte: Tobias Barreto (Sergipe) – Wikipédia, a enciclopédia livre