7deSetembro Confira atividades Suspensas neste feriado da Independência do Brasil

Comemoração da Independência do Brasil

O Dia da Independência é um feriado nacional do Brasil celebrado no dia 7 de setembro de cada ano. A data comemora a Declaração de Independência do Brasil do Império Português no dia 7 de setembro de 1822.

Em virtude desse feriado, nesta segunda-feira, não haverá coleta de lixo no município de Tobias Barreto. A feira livre também está suspensa. As atividades serão retomadas no dia seguinte. O mercado de confecções funcionará normalmente.

Os tradicionais desfiles de 7 de Setembro não serão realizados, mas para não que a data não passe em branco, haverá o hasteamento das bandeiras com apresentação da Lira Nossa Senhora Imperatriz dos Campos, em frente à Prefeitura.

Direto da redação