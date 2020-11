TOBIAS BARRETO: Delegado Fábio Alan Pimentel desabafa e pede transferência

Delegado Fábio Alan Pimentel solicita saída da Delegacia Regional de Tobias Barreto.

Nesta terça-feira (17) de novembro, dois dias após o pleito eleitoral, o cidadão tobiense acordou com uma péssima notícia na área da Segurança Pública. É que o delegado Fábio Alan Pimentel postou no perfil do seu whatsapp que vai deixar de atuar na cidade de Tobias Barreto.

“O que me conforta é que levarei comigo o carinho do tobiense do bem. Assim acredito.”

A notícia logo se espalhou por toda a cidade deixando moradores, empresários e os homens de bem preocupados. O motivo é que a maioria dos cidadãos tobienses eram assaltados constantemente, não podiam sentar nas calcadas de suas casas e nem tinham tranquilidade no comércio.

Mas essa triste realidade teve um fim, bastou a chegada do delegado Fábio Alan Pimentel com sua equipe para barrar a farra dos fora da lei.

Trabalhou arduamente contra o tráfico de drogas e impôs respeito a cidade. Os bandidos em sua maioria deixaram de atuar em Tobias Barreto e fugiram para outros municípios.

O destemido Delegado montou uma mega estrutura que contava com o apoio do Ministério Público, do 11º Batalhão da Polícia Militar e principalmente do chefe do Executivo, o Prefeito de Tobias Barreto Diógenes José de Oliveira Almeida.

Foi assim que o índice de violência diminuiu, a maioria dos jovens e adolescentes saíram do mundo do crime e deixaram de usar drogas e voltaram a ser cidadãos.

A paz e a ordem, tão exigida por todos, foram reestabelecidas. Agora as famílias tem a alegria de viver, podem sentar novamente nas calcadas de suas casas sem o temor de arrastões e traficantes mirins os famosos trombadinhas. Por conta de todo este trabalho, Tobias Barreto chegou a ser referência em todo o estado de Sergipe.

Procurado por nossa equipe de reportagem, O Delegado Fábio Alan Pimentel, confirmou que pediu transferência para outro município e que aguarda a decisão do coordenador da polícia do interior, o delegado Jonathas Evangelista. O delegado não comentou o motivo de sua saída, mas acredita que a partir de janeiro estará junto com a sua equipe trabalhando em outro município.

A assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, (SSP), ainda não se pronunciou sobre a possível saída do delegado. Nas redes sociais a população deixa mensagens de carinho e respeito a um delegado que durante quase 4 anos, fez com sua equipe, um excelente trabalho no município de Tobias Barreto.

Por: Adissandro Pinheiro