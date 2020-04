Tobias Barreto é destaque em propaganda do BANESE em horário nobre da Globo divulgando a produção de 300 mil máscaras para serem distribuídas em todo o estado

Na noite de hoje, dia 15 de abril, no intervalo do Jornal da Globo, foi exibida uma propaganda do BANESE (Banco do Estado de Sergipe) onde o município de Tobias Barreto aparece como destaque em todo o Estado por sua vocação têxtil.

O grupo BANESE, estava com interlocução com o Ministério Público no intuito de somar esforços contra o Coronavirús e ao mesmo tempo incentivar à indústria têxtil local. Foram contratados dezenas de Tobienses para a confecção de 300 mil mascaras de proteção na capital dos bordados.



O Banese criou linhas de crédito e possibilidades de renegociações para os comerciantes, conforme vídeo da presidente interina.

O objetivo é atender a micro, pequenos, médios e grandes empresários, bem como aqueles que atuam na informalidade, por conta dos prejuízos provocados na economia local pela pandemia do coronavírus (Covid-19).

Por Adissandro Pinheiro, Direto da redação

Fonte: BANESE