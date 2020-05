TOBIAS BARRETO SOFRE QUEDA DE MAIS DE R$ 2 MILHÕES DE REPASSES FEDERAIS

Tweet no Twitter

Compartilhar no Facebook

Os efeitos da pandemia do novo coronavírus vêm causando uma queda drástica nas principais receitas e transferências de Tobias Barreto.

Entre janeiro e maio deste ano, o Município sofreu uma queda de R$ 1.535.211,33 nos repasses do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). Uma das reduções mais significativas – quase R$ 1 milhão – ocorreu agora em maio de 2020, comparado ao mesmo mês no ano passado.

Somando com o déficit do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que depende da arrecadação de Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), os prejuízos para o município de Tobias Barreto chegam a mais de R$ 2 milhões.

“Esses números têm causado grande preocupação à Gestão Municipal em relação aos próximos meses. A cada mês, nossos esforços são intensos para honrar com o compromisso de manter a folha de pagamento em dia”, destaca o prefeito Diógenes Almeida.