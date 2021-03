TOBIAS BARRETO: POLÍCIA INTERDITA PARQUE DE DIVERSÃO AUTORIZADO PELA PREFEITURA A FUNCIONAR

Na noite deste domingo, 28, a Polícia Militar de Sergipe [11°BPM/SE], em cumprimento ao decreto governamental que intensifica a fiscalização no tocante à proibição de aglomeração no estado, interditou um parque de diversão instalado no Conjunto Irmã Dulce, no município de Tobias Barreto.

Vale ressaltar que, no momento da chegada dos policiais, cerca de 200 pessoas transitavam nas instalações do parque, grande parte delas sem a utilização de máscara, item de segurança obrigatório em local público.

O Parque possui a autorização de funcionamento concedida pela Prefeitura Municipal de Tobias Barreto, porém, no quesito fiscalização, a gestão parece ter lavado as mãos e não tem levado em conta a quantidade diária de infectados pela Covid-19 no município.

O proprietário do parque foi encaminhado ao batalhão de Tobias Barreto para prestar esclarecimentos e assinar um Termo Circunstanciado.

Por Gerliano Brito