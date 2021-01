TOBIAS BARRETO: PREFEITO DIÓGENES ENCERRA MANDATO ENTREGANDO MAIS DE 30 OBRAS

Encerrando o mandato de prefeito da cidade de Tobias Barreto nesta quinta-feira, 31 de dezembro, Diógenes Almeida, MDB, não esconde a satisfação pelo que realizou no município. Segundo a equipe dele, só em dezembro, estão sendo entregues 30 obras à população.

O saldo, de acordo com Diógenes Almeida, vem carregado de muito trabalho. “Eu dei meu suor, sem falsa modéstia, para que Tobias Barreto se desenvolvesse em todos os sentidos”, garante o prefeito.

Segundo Diógenes, tanto a sede do município quanto os povoados foram beneficiados com ruas pavimentadas, reforma de escolas e quadras, abastecimento de água e outros investimentos.

“Tudo para que esse povo, que é minha casa e faz parte da minha história, tivesse acesso a condições dignas de vida: na saúde, no social, saindo da lama para ruas calçadas e tantas outras mudanças. Não é porque não fui reeleito que vou parar meu trabalho”, ressalta.

De acordo com Diógenes, o sentimento é, na verdade o contrário. “Sou grato pela oportunidade que tive de honrar meu compromisso com os tobienses”, reforça o prefeito.

Confira as obras que foram sendo entregues:

*Pavimentação de ruas – [Pov. Curtume]

*Reforma da Quadra – [Pov. Curtume]

*Sistema de abastecimento de água – [Pov. Pedra de Amolar]

*Reforma do Posto Policial – Vila de Samambaia

*Pavimentação de ruas – Vila de Samambaia

*Reforma da quadra – [povoado Macacos]

*Pavimentação de ruas – Povoado Sariema

*Construção da Praça João Valeriano – [Dist. de Monte Coelhos]

*Pavimentação de ruas – [Dist. de Monte Coelhos]

*Construção da praça – [Povoado Pilões]

*Reforma da quadra – [Povoado Pilões]

*Reforma quadra – [povoado Fontinha]

*Reforma quadra – [Povoado Capitoa]

*Construção da Praça – [Povoado Capitoa]

*Pavimentação de ruas [Povoado Capitoa]

*Construção praça [povoado Barriga]

*Reforma quadra [Pov. Campestre]

*Pavimentação de Ruas – [Pov. Pau de Colher]

*Construção praça – [Pov. Pau de Colher]

*Reforma da quadra – [Pov. Pau de Colher]

*Reforma quadra [Pov. Roma]

*Reforma da escola – [Pov. Campo Pequeno]

*Reforma da quadra – [Pov. Campo Pequeno]

*Pavimentação de ruas [povoado Cancelão]

*Reforma escola [Pov. Saquinho]

*Reforma quadra [Pov. Água Boa]

*Pavimentação ruas [povoado Tabua]

*Reforma e ampliação da escola – [Pov. Jabeberi]

*Pavimentação de ruas; reforma da quadra [Pov. Agrovila]

*Monumento da Feira da Coruja

*Pavimentação acesso ao IFS

*Reforma do centro de Referencia de Assistência Social – CRAS – Francisco de Assis – “Cici”.

*Reforma do Centro dos Idosos

*Reforma da Escola Paulo Freire

Direto da redação