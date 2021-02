TOBIAS BARRETO: PREFEITURA FECHA MÊS DE JANEIRO COM MAIS DE R$ 7 MILHÕES EM CAIXA

Mais de R$ 7 MILHÕES foram transferidos aos cofres da Prefitura de Tobias Barreto, já neste primeiro mês da Gestão do Prefeito Dílson de Agripino. Todo esse montante é referente a repasses oriundos do Governo do Estado e Federal.

Falta de dinheiro não é o problema!

Por Gerliano Brito