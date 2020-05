TOBIAS BARRETO REGISTRA 2º CASO DE CORONAVÍRUS, O PACIENTE É UM HOMEM DE 47 ANOS

Tweet no Twitter

Compartilhar no Facebook

Neste domingo 03/05, foi confirmado o segundo caso de coronavírus no município de Tobias Barreto.

O paciente é um homem de 47 anos, motorista (que estava desempregado), que deu entrada na UPA com queixa de febre, tosse, perda de paladar e fadiga.

Ele foi diagnosticado também com dengue, se encontra clinicamente bem e em isolamento domiciliar. Seguimos reforçando os cuidados com a prevenção. Se todos colaborarem, vamos evitar a proliferação do vírus.

Minimize os riscos de contágio e proteja a sua saúde e a de quem você ama. Se tiver que sair de casa use máscara! Faça sua parte! 😷

#TobiasContraCoronavirus #PrefeituraTobias #FiqueEmCasa

#UseMáscara

SECOM/PMTB