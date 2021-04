TOQUE DE RECOLHER: Governo sergipano, altera início do toque de recolher para às 22h

O Governo de Sergipe decidiu alterar o horário do início do toque de recolher em Sergipe. A decisão aconteceu durante a reunião do Comitê Técnico-Científico na manhã desta quinta-feira, 15. O toque de recolher, a partir da publicação do novo decreto, será das 22h às 5h durante todos os dias da semana.

Por causa da mudança, os estabelecimentos deverão encerrar suas atividades às 21h para garantir o deslocamento dos seus colaboradores às suas residências.

Todas as outras medidas restritivas já anunciadas foram mantidas. Por isso, continua vigente a vedação ao funcionamento de atividades não essenciais e especiais aos fins de semana (sábado e domingo), englobando todas as atividades e lojas, ainda que instaladas em supermercados ou outros estabelecimentos essenciais, bem como academias de ginásticas, de qualquer modalidade, e atividades físicas coletivas em geral, observadas as regras e ressalvas específicas para cada setor.

O novo horário do toque de recolher entra em vigor nesta sexta-feira, 16, e vai até o dia 22 de abril.

Por Karla Pinheiro com informações da ASN