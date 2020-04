Traficantes atiram contra policiais militares numa blitz em Tobias Barreto e um suspeito morre no confronto

O fato ocorreu na noite da quarta-feira (15 de abril), quando Policiais Militares do 11° Batalhão da PMSE realizavam blitz rotineiras nas proximidades do povoado Roma, em Tobias Barreto, a 130 quilômetros da capital sergipana.

As blitz nessa localidade estão acontecendo já a algum tempo, devido à incidência de roubos, tráfico de drogas e até o registro de um rapto, utilizando o acesso rodoviário entre a cidade dos bordados e o município de Itabaianinha.

No caso em tela, os PMs avistaram uma moto Honda Pop, de cor vermelha, vindo em direção ao bloqueio Policial e deram voz de parada ao condutor, que estava acompanhado de um passageiro, momento em que os suspeitos sacaram armas de fogo e efetuaram disparos contra a guarnição, iniciando a troca de tiros.

Alvejados, os marginais caíram com a motocicleta e um deles conseguiu fugir pelo matagal, já o comparsa, identificado posteriormente como Pedro Lucas Santana, da cidade de Poço Verde, foi socorrido ao hospital da cidade, onde evoluiu a óbito. Com Lucas, foram apreendidos um bornal com 50 pinos cheios de cocaína e um revólver calibre .38 com cinco munições, duas delas deflagradas durante a tentativa de rompimento do bloqueio. Também foi apreendida a motocicleta usada no crime.

A população pode contribuir com informações relativas a está ou demais ocorrências, ligando para o Disk-Denúncia, no número 181 da Polícia Cívil ou pelo 190 da Polícia Militar.

Fonte: Assessoria de Comunicação do 11° Batalhão da PMSE