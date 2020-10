Tricolor da Serra joga mal e sofre sua primeira derrota na Série D

Vitória da Conquista joga melhor, vence o Itabaiana e assume a liderança do Grupo 4. O Itabaiana até começou melhor na partida, mas o Vitória da Conquista tomou conta das ações ofensivas e fez dois gols com Léo, no primeiro tempo, e Lucas Dranco na segunda etapa. Nos minutos finais, o Itabaiana diminuiu com Ila, que aproveitou rebote, e pressionou, mas sem muita organização e sucesso.

Com o triunfo, o Vitória da Conquista assumiu a liderança do Grupo 4 com 10 pontos. O Itabaiana continuou em quinto com sete pontos.

Próximos duelos o Vitória da Conquista volta a campo no próximo sábado, às 16h, contra o Jaciobá, em Arapiraca. Já o Itabaiana recebe o Potiguar de Mossoró no domingo, às 16h, no Mendonção.

Por: Brenno Pinheiro