Turista de Sergipe tem celular roubado durante cortejo no Rio Vermelho

Uma turista de Sergipe, que atualmente está morando em Cruz das Almas, teve o celular roubado durante o cortejo em homenagem à Iemanjá, que acontece no Rio Vermelho neste domingo (2).

A situação foi presenciada pela equipe do VN. Policiais militares, que realizam ronda no local, conseguiram alcançar o meliante, que foi apresentado na 7ª circunscrição policial da delegacia territorial do bairro. A vítima preferiu não comentar o caso.

